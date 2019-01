Botti di Capodanno: pomeriggio terribile a Milano, 5 bambini feriti, 15enne rischia le dita

Durante la giornata di Capodanno, altre cinque persone sono rimaste ferite dai botti, oltre al giovane 23enne che ha perso una mano e un dito a Cesate poco dopo la mezzanotte. Il ragazzo resta in condizioni delicate.

Si tratta di tre bambini che nel pomeriggio hanno acceso un petardo inesploso e sono rimasti coinvolti nello scoppio. Due hanno riportato ferite non gravi, il terzo è illeso. È accaduto alle 17.40 in via Costantino Baroni 228, dove i tre, tutti di 10 anni, di origine nordafricana, hanno deciso di fare esplodere una 'cipolla'. Dei due feriti uno è stato trasportato in codice verde l'altro in giallo per escoriazioni e ustioni localizzate.

Sempre nel pomeriggio è andata peggio a un altro bambino e a due ragazzi. Il primo episodio è avvenuto in via Oleandri, dove un bambino di 10 anni ha riportato una grave ferita a un occhio ed è stato trasportato d'urgenza al Fatebenefratell.

Il secondo ha riguardato un 23enne che, in piazza Prealpi, ha riportato ustioni alle mani e il terzo. Infine un 15enne, secondo quanto riferito dal 118, rischia di perdere alcune dita della mano destra per un episodio avvenuto in via Bagarotti. Sui casi indagano polizia e carabinieri.

Capodanno e alcol: 50 intossicati e tanti incendi

E' stata una notte di lavoro per il per personale del 118 di Milano. Tra la città e la provincia ci sono stati una cinquantina di ubriachi intossicati. Il caso più grave è avvenuto in via Padova, dove un ragazzo di 30 anni è stato soccorso in codice rosso, poco prima delle cinque. Ora è ricoverato al San Raffaele.

Sono stati invece 44 gli interventi dei vigili del fuoco tra città e provincia. Incendi, per lo più di piccola dimensione, provocati dai petardi esplosi allo scoccare della mezzanotte.