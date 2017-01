Emergenza ghiaccio a Milano, boom di cadute e incidenti: centinaia di feriti in una mattinata

È emergenza ghiaccio a Milano e provincia, che da venerdì mattina stanno facendo i conti con gli effetti del “gelicidio”, con strade e marciapiedi trasformati in vere e proprie lastre di ghiaccio.

A certificare la situazione di pericolo e rischio è l’azienda regionale emergenza urgenza, che parla “di improvvisa e importante emergenza ghiaccio in particolare sulla città di Milano”.

“Causa le condizioni meteo - segnala Areu - si è verificato un picco di cadute accidentali, di traumi e di incidenti stradali”.

I numeri, forniti dalla stessa sala operativa, sono incredibili: “In questo momento - scrive Areu alle dieci di venerdì mattina - sono aperte 290 schede di soccorsi in corso”, mentre di solito - in condizioni normali - i pazienti sono un’ottantina.

“Areu - spiega l’ente - sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per far fronte all'emergenza: potenziamento operatori del Numero Unico 112 e delle sale operative regionali, reperimento straordinario mezzi aggiuntivi, richiesta di sostegno a protezione civile e altri enti”.

Già dalla prima mattinata di venerdì, i profili social del comune di Milano sono stati tempestati di messaggi dei cittadini preoccupati. E sempre su social, soprattutto su Twitter, sono tanti gli uomini e le donne che invitano alla massima cautela a causa del - ed è già hashtag di tendenza - “gelicidio”.

“Bisognerebbe mettere sale su strade e marciapiedi. Stamattina gente a terra. Sveglia”, scrive una ragazza a palazzo Marino su Facebook. “Marciapiedi di Milano, periferia Baggio, completamente ghiacciati. Ci alleniamo per le olimpiadi invernali?”, ironizza un’altra cittadina.

“Milano è una lastra di ghiaccio - scrive un’altra donna, più polemica -. La civile e europea Milano in ginocchio ad ogni piccola emergenza. I mezzi spargisale quando si attivano? Quando i pronto soccorso si riempiono di gente caduta? Incredibile!”.

A dire il vero, giovedì pomeriggio proprio il comune di Milano aveva informato - con una nota ufficiale - che “a partire dalle 22, settanta mezzi Amsa per lo spargimento del sale saranno posizionati sulle strade di periferia e lungo le corsie preferenziali dove sono possibili accumuli di neve nel corso della notte e nelle prime ore di domani”.

Alla fine la neve non è arrivata, ma il gelo - con l'inevitabile coda di incidenti e feriti - sì. E i mezzi spargisale, come annunciato da Amsa, sono entrati in azione durante la mattinata di venerdì.