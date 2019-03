Frenata in metro a Loreto, un ferito grave e 4 contusi: ecco perché il treno si è fermato

La metro che si blocca all'improvviso. I passeggeri che "volano via" e cadono. E le indagini, velocissime, per capire cosa sia successo, di nuovo.

Sembra sia stata causato da un errore umano l'incidente di lunedì mattina in metropolitana a Loreto, dove cinque persone sono rimaste ferite dopo essere cadute a seguito di una frenata brusca di un convoglio della M2.

Il 118 è intervenuto con cinque ambulanze e un'auto medica. I feriti sono un ragazzo e una ragazza di 23 anni, due uomini di 57 e 58 anni e una donna di 62. Il 57enne, stando a quanto appreso, è stato portato all'ospedale Niguarda in codice rosso e in prognosi riservata, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. Altre due persone sono finite in ospedale in codice verde, mentre due sono state medicate sul posto.

Frenata in metro a Milano: il motivo

"Un treno della linea M2 che viaggiava tra Piola e Loreto ha attivato la frenata di sicurezza. A seguito della frenata, alcune persone sono cadute e sono state soccorse dal 118", ha ricostruito Atm in una nota ufficiale.

"Dalle prime ricostruzioni, il sistema è entrato in funzione perché il treno stava viaggiando ad una velocità superiore rispetto a quella consentita in quella tratta specifica e in quelle condizioni di esercizio, e quindi, per motivi di sicurezza, si è correttamente attivata automaticamente la frenata di emergenza", la versione dell'azienda.

Frenate brusche in metro: i precedenti

Il 6 febbraio si era verificato un episodio analogo. Una brusca frenata aveva fatto cadere dodici persone sulla linea rossa, nella fermata di Sesto 1° Maggio.

Sempre sulla linea rossa, nel corso della stessa giornata lo scorso novembre si erano verificati due episodi simili. Nella mattinata lo stop era avvenuto tra Bonola e Uruguay, con tredici persone, tra cui due bimbi, finiti al pronto soccorso. Nel pomeriggio invece dopo una brusca frenata erano rimaste ferite altre due persone nella fermata di Palestro.