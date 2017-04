Abbiategrasso: lite in famiglia finisce con un uomo ferito

Lite in famiglia finisce nel sangue ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Un uomo di trentuno anni è stato ricoverato all'ospedale di Magenta in codice rosso, domenica sera.

L'episodio - ora al vaglio dei carabinieri della locale Compagnia - si è verificato all'interno della casa di famiglia, in via Fratelli Cervi, poco dopo le ventitré.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del ferito sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.