Malpensa, addetto scarico bagagli vola a terra da 2 metri: grave

Volo di 2 metri per un 44enne operaio a Malpensa, addetto al carico-scarico bagagli. Anche se le condizioni sono serie, non sarebbe in pericolo di vita.

Per cause ancora da accertare, infatti, l'uomo ha perso l'equilibrio mentre stava lavorando, rovinando a terra. Sul posto i mezzi di soccorsi inviati dal 118 chiamati dai suoi colleghi, che l'hanno portato in codice rosso all'ospedale di Legnano.

Il fatto è avvenuto in tarda serata di domenica.

Questi sono giorni molto intensi e affollati per Malpensa che, oltre al ritorno dei tanti viaggiatori dalle ferie, deve coordinare e gestire anche il "trasloco" di voli da Linate, chiuso per rifacimento piste e restyling.