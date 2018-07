Milano, gli cade in testa un cartello stradale: 37enne portato al Niguarda in codice giallo

Verso le 12 del 19 luglio un uomo è stato colpito alla testa da un cartello stradale in caduta in via Guerrazzi, zona Sempione. Il 37enne, che non ha mai perso conoscenza, è riuscito a chiamare i soccorsi, che sono prontamente accorsi sul posto e gli hanno prestato le attenzioni mediche necessarie. L'uomo, che oltre ad avere una ferita alla testa accusava nausea e sonnolenza, è stato poi trasportato in ambulanza all'Ospedale Niguarda, dove è arrivato intorno all'una.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori l'infortunato presentava parametri vitali stabili, ma l'eventuale presenza di un'emorragia interna potrà essere esclusa solo dopo gli esami specifici a cui l'uomo verrà sottoposto al Niguarda. La Polizia Locale, che è stata a sua volta allertata, dovrà procedere ai rilevamenti sul luogo dell'incidente per chiarirne dinamica e responsabilità.