Raccoglie un petardo da terra in un parco e gli esplode tra le mani: grave un 13enne a Milano

Ustioni al volto, alle mani e alle braccia e lesioni ai timpani. A rimanere ferito è stato un ragazzino di tredici anni che aveva raccolto un petardo da terra in un parco di Milano (ma non è l'unico ferito in città).

E' successo intorno alle sedici del giorno di Capodanno, in via Costantino Baroni, al Sud della città, poco lontano dall'abitazione del ferito. Si tratta di un minore marocchino che vive in Italia con la famiglia.

Ha visto il petardo per terra e lo ha preso per cercare di riaccenderlo. L'esplosione improvvisa gli ha provocato ustioni gravi. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale San Paolo.