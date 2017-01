Incidente sul lavoro nella pasticceria Princi: dipendente rischia amputazione di un braccio

Si ferisce un braccio con una macchina impastatrice. Incidente sul lavoro all'interno della nota pasticceria Princi a Milano, durante la giornata di venerdì.

Un dipendente ventottenne è rimasto ferito mentre stava usando la macchina: il braccio era rimasto incastrato- Per fortuna, l'infortunio non gli ha provocato la perdita dell'arto, salvato in extremis dai medici del Fatebenefratelli.

Il ferito era stato trasportato in ospedale dagli stessi colleghi. La velocità dell'intervento ha, probabilmente, evitato che all'uomo venisse amputato il braccio. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia.