Aggressione in via delle Rimembranze di Greco: ragazzo ferito alla testa con un pungo, è grave

Ferito con un pungo in faccia, ricoverato in gravi condizioni in ospedale anche se non è in pericolo di vita. E' la sorte toccata ad un ragazzo peruviano di 23 anni a Milano. Il giovane, stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato soccorso in viale delle Rimembranze di Greco a Milano, attorno alle 22 di martedì (la ricostruzione).

Sul posto dalla centrale operativa del 118 hanno inviato un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario lo ha poi trasportato all'ospedale Fatebenefratelli in codice rosso.

Sull'episodio violento, la cui dinamica non è ancora nota, indaga la polizia intervenuta con diverse volanti. Sembra che la ferita, come un taglio, sia stata provocata da un pugno che l'aggressore gli avrebbe sferrato mentre indossava un anello.