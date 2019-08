L'amico lo manda via di casa, lui dà un pugno al portone e si recide vena e arteria: è gravissimo

I residenti del palazzo hanno sentito sbattere il portone con forza, con rabbia. Poi, dopo qualche secondo, hanno udito un rumore di vetri infranti e le disperate richieste d'aiuto.

Follia nella notte tra sabato e domenica in un condominio di via Amendola a Segrate, dove un uomo di trentasei anni - cittadino romeno, residente a Corsico - è rimasto gravemente ferito dopo aver spaccato la porta d'ingresso del palazzo.

Stando a quanto appreso, il 36enne aveva trascorso la serata proprio in quel condominio, in compagnia di un amico connazionale. Poco dopo mezzanotte e mezza, la madre del giovane avrebbe chiesto all'ospite di andare via perché troppo ubriaco e perché suo figlio doveva partire per la Romania poche ore dopo. Evidentemente contrariato e arrabbiato, l'uomo ha lasciato l'abitazione dell'amico e uscendo ha tirato con forza dietro di sé il portone.

Pochi attimo dopo, lui stesso avrebbe sferrato una gomitato alla vetrata, con il braccio che è rimasto incastrato nella porta. Nel tentativo di liberarsi, il 36enne si è reciso l'arteria collaterale e la vena dell'avambraccio destro, perdendo un sacco di sangue. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, è stato portato in codice rosso al San Raffaele, dove è stato immediatamente operato.

Al momento si trova ricoverato in prognosi riservata, in condizioni gravi. A preoccupare i medici è soprattutto la quantità di sangue persa dall'uomo, che comunque non dovrebbe essere in pericolo di vita.