M1 ferma, stop alla metro tra Sesto Fs e Marelli

Metro rossa ferma giovedì 2 marzo. Lo stop sulla M1 è scattato verso le 15.20 per - spiega Atm - permettere i soccorsi ad un passeggero colto da malore nella stazione di Sesto 1 maggio.

Sul posto, secondo quanto riporta la centrale operativa di Areu, sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica. Sembra, dalle prime informazioni, che il passeggero - probabilmente dopo il malore - sia caduto, ferendosi in maniera seria. L'uomo, sessantaquattro anni, è stato portato in ospedale in codice rosso.

La circolazione della metro è stata sospesa tra le stazioni di Sesto Fs e Sesto Marelli per circa trenta minuti, mentre i treni hanno viaggiato regolarmente - anche se con lievi ritardi - sul resto della tratta.

Le fermate tra Fs e Marelli sono state effettuate - segnala Atm - con bus sostitutivi.