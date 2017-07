Ferragosto solidale con migranti e senzatetto all'Oasi dei City Angels

Ferragosto solidale con senzatetto e migranti: lo organizzano i City Angels, il cui presidente e fondatore Mario Furlan invita i milanesi a partecipare per «conoscere un mondo che a volte ignoriamo e a volte ci fa paura». L'appuntamento è per mezzogiorno di lunedì 15 agosto in via Cesare Lombroso 99, presso l'Oasi del Clochard, il centro accoglienza gestito dai City Angels che ospita 150 senzatetto e 25 migranti.

Occorre prima prenotarsi alla pagina Facebook dell'associazione (CityAngelsItalia). Chi vorrà partecipare sarà invitato a portare, in segno di condivisione, qualcosa da mangiare o da bere (non alcolici). Tutti i partecipanti indosseranno la pettorina dei City Angels, serviranno a tavola e poi pranzeranno insieme a clochard e migranti.

Con la pettorina saranno presenti - in veste di camerieri - anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Majorino. Saranno presenti anche i rappresentanti delle religioni monoteiste monsignor Franco Buzzi (prefetto della Biblioteca Ambrosiana), l'Imam Khaled Elhediny e Milo Hasbani (presidente della Comunità ebraica di Milano).

Ospiti d'eccezione la madrina dei City Angels Daniela Javarone, il cantautore Folco Orselli e i musicisti Maurizio Colombi e Luca Jurman.