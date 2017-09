“Ferrari sul posto per disabili in Montenapo”: e sulla supercar compare una sedia a rotelle

Una sedia a rotelle “parcheggiata” sul tettuccio della sua supercar, la stessa che lo scorso 16 settembre avrebbe lasciato in un posto riservato ai disabili in via Montenapoleone prima di - stando alla denuncia della vittima - insultare e aggredire il papà di un bimbo diversamente abile.

Vittorio Brumotti, invitato di Striscia la Notizia, ha accolto così Guido Malagutti, l’ingegnere cinquantanovenne accusato di aver colpito con un mano in faccia - con tanto di sprezzante “Io me ne frego di te” - un uomo che gli chiedeva di spostare la sua “Ff coupé blu” dal posto disabili in pieno Quadrilatero della moda.

Il professionista, milanese ma residente a Lugano, è stato intercettato dalla troupe del tg satirico di Mediaset, che come ricordo gli ha lasciato una sedia a rotelle sul tettuccio dell’auto. Proprio ai microfoni di Brumotti - l’intervista andrà in onda lunedì sera -, l’ingegnere si è difeso e ha spiegato la sua versione dei fatti.

Una versione che il cinquantanovenne - che ha a sua volta presentato una controquerela contro il papà del bimbo disabile - aveva già chiarito ai microfoni della tv svizzera, Rsi.

“Sono vittima di un massacro mediatico per una mezza infrazione - aveva spiegato alla televisione elvetica -. La macchina non era posteggiata su un posto riservato ai disabili, c’è una foto che lo dimostra".

"E non è neppure vero che ho malmenato il genitore con il pass. È stato lui a venirmi incontro caricando il pugno dietro di sé. Io - il racconto dell’uomo - ho semplicemente proteso le braccia in avanti per proteggermi da una eventuale aggressione. Tutto quello che è stato scritto sinora sono accuse basate su una sola versione dei fatti”.