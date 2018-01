Ferrari parcheggiata sull'attraversamento pedonale: blocca completamente il passaggio

Ancora una supercar parcheggiata dove non si potrebbe. E il protagonista, ancora una volta, è un bolide prodotto dalla casa di Maranello. Nella serata di mercoledì 3 gennaio la fuoriserie col logo del cavallino rampante è stata parcheggiata su un passaggio pedonale in Largo Rodari angolo Via Luigi De Andreis.

Non è la prima volta che accade un fatto simile. A settembre una Ferrari era stata parcheggiata in un posto per disabili in via Montenapoleone a Milano e del caso se ne interessò anche il telegiornale satirico di Canale 5. Sempre Striscia pizzicò il bartender Vanzan che aveva parcheggiato la sua supercar in uno stallo destinato alle persone diversamente abili.

L'ultimo episodio arrivato alla ribalta delle cronache, invece, risale allo scorso dicembre quando, sempre un'auto prodotta a Maranello, era stata parcheggiata alla fermata dell'autobus. E per il conducente era scattata una multa.