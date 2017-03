Milano, ecco la Ferrari della polizia locale

E da adesso nel parco mezzi della polizia locale di Milano c’è anche una Ferrari.

Una 458 spider del Cavallino Rampante sequestrata alla criminalità organizzata è stata infatti assegnata ai ghisa meneghini per progetti di educazione alla legalità.

L’auto è stata confiscata nel settembre del 2015 ed è stata affidata alla Locale grazie alle leggi antimafia, che stabiliscono la confisca di beni mobili sequestrati e il loro affido da parte del tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta.

Ph: la Ferrari 458 spider sequestrata

La revisione dell’auto è stata effettuata gratuitamente dalla Ferrari, mentre la “Carrozzeria Marazzi di Caronno” ha preparato il veicolo con i colori e le dotazioni d’obbligo, rendendolo a tutti gli effetti un’auto della polizia locale, che ha dovuto provvedere soltanto all’immatricolazione, costata 53,67 euro.

“Ora la Ferrari è pronta a diventare un simbolo di legalità – ha commentato il comandante Antonio Barbato – e a mettersi al servizio della comunità. È stata assegnata al nostro corpo per progetti di educazione ai giovani. Nel corso dell’anno i ghisa milanesi incontrano oltre cinquantacinquemila ragazzi, per progetti di educazione stradale e civica".

"In alcuni eventi - ha concluso il numero uno dei ghisa - particolari questa auto sarà utilizzata per far capire loro che il crimine non paga, che lo Stato si riprende i beni di chi li ha ottenuti con attività criminali”.

La presentazione della nuova auto della Locale è avvenuta proprio durante la settimana del Festival dei beni confiscati.