Ventenne in coma con lesioni cerebrali dopo la festa nell'attico: è giallo, amici sotto torchio

Cosa sia accaduto a Luca è tutto da chiarire. E sul caso stanno indagando i carabinieri. L'unica cosa certa, purtroppo, è che da quindici giorni un ragazzo di 20 anni sta lottando tra la vita e la morte dopo una festa con una ventina di coetanei in un attico di via Papa Giovanni XXIII a Nerviano, hinterland Nord-Ovest di Milano.

La festa e il dramma

Tutto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato 27 luglio quando Luca, 20enne fresco di diploma, è entrato nell'appartamento per una festa. In quelle ore non si sa cosa sia accaduto, l'unica certezza è che intorno alle 2 è arrivata un'ambulanza e i soccorritori hanno trovato il giovane disteso sul pavimento privo di sensi. In pochi istanti i sanitari hanno capito la gravità della situazione e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnano.

I medici hanno riscontrato delle lesioni cerebrali irreparabili causate da un gravissimo trauma cranico. Ma è giallo su come se le sia procurate. Se lo sono chiesti i genitori appena arrivati in ospedale, allertati da alcuni ragazzi. Se lo sono chiesti i carabinieri di Nerviano lunedì — tre giorni dopo l'incidente — quando le indagini hanno preso ufficialmente il via. Già, perché in quella notte nessuno ha chiamato le forze dell'ordine.

Le indagini in salita

A dare inizio agli accertamenti delle forze dell'ordine è stata la madre del giovane lunedì mattina quando si è recata in commissariato a Legnano per chiedere spiegazioni su quanto accaduto al figlio. Ma gli agenti non erano a conoscenza del fatto. E lo stesso i carabinieri della stazione di Nerviano. Nessuno sapeva nulla perché le forze dell'ordine non erano state allertate.

Per il momento non è chiaro cosa abbia causato quelle lesioni così gravi. Forse uno scherzo finito male? Un'imprudenza? Forse qualcosa di più? I carabinieri della stazione di Nerviano stanno interrogando uno a uno i giovani che erano presenti alla festa.

Nel frattempo la famiglia di Luca si è affidata a un avvocato. E secondo il legale le ferite riportate dal giovane non sarebbero compatibili con una caduta accidentale.

Le condizioni di Luca

Le condizioni del giovane, in coma dopo l'accaduto, sono critiche ma sono stazionarie: in questi quindici giorni non sono peggiorate. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Legnano e respira grazie a delle macchine. Non si è più svegliato dopo quella terribile notte.