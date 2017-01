Va in Russia con la fidanzata per sposarsi: i parenti di lei la rapiscono

Brutta disavventura per un 34enne praticante avvocato di Cassano Magnago, nel Gallaratese, Ricardo Reghenzani. Tutto per un matrimonio con la fidanzata Ekaterina Moskaleva, di 28 anni. Un matrimonio che la coppia voleva celebrare in Russia, il Paese di lei, ma che i parenti di Ekaterina non gradivano affatto.

La coppia si è recata a San Pietroburgo per i documenti del matrimonio, ma all'uscita da un ufficio si sono ritrovati davanti un gruppo di uomini che hanno afferrato con la forza la ragazza, trascinandola dentro un'automobile. Riccardo ha tentato di difendere Ekaterina aggrappandosi alla portiera dell'auto ma inutilmente. Non solo: mentre l'auto si volatilizzava, interveniva la polizia russa per ammanettare l'italiano e portarlo in camera di sicurezza.

Qui gli agenti avrebbero preso in giro per ore Riccardo, canticchiando canzoni italiane (alcune sono molto famose in Russia) e picchiandolo. Infine lui è riuscito a chiedere aiuto (mandando un sms con un cellulare che aveva tenuto nascosto) alla madre, che a sua volta ha fatto intervenire il consolato italiano a San Pietroburgo.

Da quel momento, solo un breve contatto iniziale con la sua fidanzata, che in lacrime gli ha spiegato che i suoi parenti non avrebbero mai acconsentito al matrimonio e gli ha suggerito di lasciare la Russia, altrimenti avrebbe rischiato la vita. Consiglio che sarebbe stato fornito anche dallo stesso consolato. L'ultima "puntata" durante il weekend: un parente ha contattato nuovamente Reghenzani, chiedendogli un risarcimento in denaro per la portiera che sarebbe stata danneggiata nel tentativo di difendere Ekaterina da quello che si configura come un vero e proprio rapimento. E c'è da chiedersi pure se la polizia di San Pietroburgo stia indagando sul fatto, dopo essere stata così "solerte" a tenere imprigionato il nostro connazionale.