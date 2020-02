Si schianta, ma va a spacciare (zoppicando): presi pusher e fidanzata, in casa 55mila euro

Da lavoratore serio e affidabile, non si era fermato nonostante l'incidente in motorino. Ma proprio questa sua dedizione al "lavoro" lo ha tradito, perché quel giorno ad aspettarlo sotto casa, e a tenerlo d'occhio, c'erano i poliziotti che alla fine lo hanno portato via in manette, insieme alla compagna.

Due fidanzati - 20enne con precedenti lui, 19enne lei, entrambi italiani - sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati beccati con droga e soldi in casa, a Rozzano.

Foto - I soldi in casa della coppia

A bloccare i due sono stati i poliziotti della VI sezione della Squadra Mobile, guidati dal dirigente Massimiliano Mazzali, che da un po' tenevano sotto controllo il giovane, sospettato di spacciare. Venerdì pomeriggio i dubbi dei poliziotti sono diventati certezze quando hanno visto il 20enne - zoppicante dopo un incidente in scooter al mattino - vendere tre grammi di marijuana a un coetaneo. A quel punto gli agenti hanno bloccato il pusher e sono saliti con lui in casa, dove hanno subito visto 14 involucri di cocaina - peso 7grammi - in salone.

Da tutta l'abitazione sono saltati fuori 750 grammi di "erba", 75 di cocaina e 55mila euro in contanti, 45mila dei quali nascosti in una cassetta di sicurezza. Per contarli tutti, gli agenti - una volta in Questura - hanno riempito, letteralmente, quattro tavoli.

Durante la perquisizione la fidanzata ha cercato di far sparire un cellulare su sui erano annotati i numeri dei clienti e anche per lei la serata è finita in cella.

