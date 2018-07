Arrestati i fidanzati spacciatori: in casa e in auto 30mila euro e 400 grammi di droga

Uniti fino alla fine. Anche in carcere. Due fidanzati - trentacinque anni lui, trentasei lei - sono stati arrestati giovedì sera dai carabinieri di Cassano d'Adda con l'accusa di detenzione di stupefacenti.

I due sono stati fermati ad un normale posto di blocco sulla strada provinciale 103, nel territorio di Pozzuolo Martesana. Al momento del controllo, la donna è stata trovata in possesso di alcuni grammi di cocaina: un particolare, questo, che ha convinto i militari a passare al setaccio l'auto della coppia.

In pochi minuti i sospetti si sono trasformati in realtà: nella macchina, intestata al 35enne, gli uomini del Radiomobile hanno trovato diecimila euro in contanti, trecento grammi di cocaina e cento grammi di marijuana e hashish. A casa dei fidanzati, un appartamento a Cassano d'Adda, i carabinieri hanno scoperto altri ventimila euro in contanti e varie sostanze da taglio per confezionare le dosi di cocaina.

I due fidanzati, arrestati, sono finiti nel carcere di San Vittore.