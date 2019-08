Fuga di gas in una palazzina in Città Studi: si teme per una donna ma la casa era vuota

Attimi di apprensione per una fuga di gas in via Filippo Tajani, all'angolo con via Giovanni Amadeo, in zona Città Studi a Milano. Nella tarda mattinata di venerdì i vigili del fuoco del comando provinciale hanno eseguito un lungo intervento per comprendere la provenienza della fuga.

Sul posto i pompieri sono intervenuti con quattro mezzi. Era presente anche il personale del 118 come supporto preventivo. Il gas, stando a quanto riferito dalla centrale operativa, fuoriusciva da un'abitazione al penultimo piano che in quel momento era vuota.

Per diversi minuti, però, si è temuto che dentro ci fosse una donna ma per fortuna non era in casa. Non ci sono stati feriti né intossicati.