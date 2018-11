Travolge e uccide un pedone: figlia della Boccassini indagata per omicidio stradale

Aveva appena fatto la spesa e stava attraversando viale Montenero sulle strisce pedonali quando è stato centrato in pieno da uno scooter. Era stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo, ma è morto dopo sei giorni di agonia. L'incidente era avvenuto intorno alle 20 di mercoledì 3 ottobre, vittima dell'incidente: Luca Voltolin, 61 anni, medico infettivologo. Alla guida dello scooter c'era Alice Nobili, 31 anni, figlia dei magistrati Alberto Nobili e Ilda Boccassini, che adesso è accusata di omicidio stradale. A darne notizia è stato Libero con un articolo firmato da Michele Focarete.

Come scrive il quotidiano, a occuparsi della vicenda sarebbe stato il capo della polizia locale, Marco Ciacci. Il comandante, arrivato sul posto dell'incidente, avrebbe chiamato le pattuglie per i rilievi del caso.

Le polemiche

E proprio su questa circostanza è scoppiata una polemica su Facebook, alimentata dalla pagina "Comitato verità e giustizia per Antonio Barbato", ex numero uno dei ghisa di Milano, dimessosi da comandante della polizia locale nel 2017 in seguito ad una indagine della Dda di Milano diretta da Ilda Boccassini. Barbato era stato sostituito proprio per volontà del sindaco Sala da Ciacci.

"Se le cose sono andate come descritte - si legge in un post - riteniamo che il comandante debba dimettersi immediatamente". "Chiediamo che anche su questa vicenda intervengano il consiglio comunale e tutti gli organi preposti a valutare in ogni sede i comportamenti tenuti dal comandante".