Milano, figlia picchia a sangue la madre quasi 80enne senza motivo: anziana sotto choc

Ubriaca picchia l'anziana madre a sangue senza alcun motivo. Figlia arrestata per violenza e maltrattamenti in famiglia. Protagonista una donna italiana di 56 anni che vive insieme alla mamma di 79 anni in un appartamento di via Quinto Romano, a Milano.

A lanciare l'allarme, attorno alle 2 di lunedì, sono alcuni vicini. Sono loro a riferire ai carabinieri del Nucleo Radiomobile che dall'appartamento al piano su si sentono urla e richieste d'aiuto. Quando le pattuglie arrivano sul posto, trovano nelle scale condominiali un'anziana in evidente stato di choc e piena di lividi e escoriazioni. In casa, c'è la figlia ma si rifiuta di aprire la porta.

Durante le trattative per farsi aprire, i militari ascoltano la testimonianza dei vicini che riferiscono che già un paio di mesi fa l'anziana aveva trovato rifugio nella loro abitazione nel tentativo di fuggire ad una delle sfuriate della figlia. Che poi, quel giorno, era 'rinvenuta' ed aveva chiesto scusa alla madre e ai vicini. Pare che la 56enne, un'impiegata con precedenti penali, si ubriachi spesso e poi sfoghi contro la madre le proprie frustrazioni.

Alla fine anche la notte tra domenica e lunedì era molto ubriaca. Almeno è così che la trovano i carabinieri quando finalmente si decide ad aprire la porta. Contro di lei scattano le manette per maltrattamenti in famiglia e sarà processata per direttissima. L'anziana madre è stata portata al San Carlo dov'è stata tranquillizzata e visitata dal personale specializzato.