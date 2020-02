Sorelle vogliono cambiare il cognome. Il prefetto dice sì ma il padre le denuncia per diffamazione

Appena diventate maggiorenni, due sorelle milanesi hanno intrapreso l'iter burocratico per cambiare il proprio cognome e "cancellare" così quello paterno; quello di un padre che di fatto non hanno conosciuto, poiché s'è allontanato dalla famiglia quando loro due erano molto piccole e non sarebbe stato nemmeno presente nella loro infanzia, crescita e adolescenza. Tanto da voler anche assumere il cognome del compagno della madre, l'uomo che in pratica le ha cresciute.

Ma l'uomo, che ha ricevuto dalla Prefettura la comunicazione della domanda andata a buon fine, non ha affatto gradito e ha querelato le figlie per diffamazione. Le istanze di cambio di nome di battesimo o di cognome vanno inoltrate alla Prefettura, i cui uffici compiono alcune verifiche sul caso; la decisione definitiva è in capo al prefetto. Alla domanda, ovviamente, è sempre meglio allegare documentazioni che possano dimostrare l'opportunità di una decisione del genere; e, in questo caso, le figlie hanno incluso varie testimonianze sulla sostanziale assenza del genitore durante il periodo di crescita.

Ricevuta la risposta positiva del prefetto Renato Saccone, l'uomo ha contrattaccato. E, come si diceva, ha deciso di querelare le ragazze ritenendo che abbiano divulgato testimonianze che dipingono lui, e il rapporto con loro, in modo negativo. Ora, quindi, probabilmente un giudice dovrà pronunciarsi sulla vicenda.