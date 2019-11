"Aiuto, mi sta ammazzando", madre aggredita dal figlio nella notte: interviene l'esercito

"Me està matando" (in italiano "Mi sta uccidendo"). Questo l'urlo che si è levato in un condominido di via Bassano del Grappa nella notte tra martedì e mercoledì, verso l'1:40. Ad intervenire tempestivamente sul posto una pattuglia dell'esercito italiano dopo che un uomo sentendo le grida ha lanciato l'allarme.

I militari sono entrati all'interno dell'edificio e mentre salivano le scale hanno sentito altre urla: una donna stava chiedendo aiuto mentre veniva aggredita. Una volta entrata nell'abitazione da cui provenivano le grida, la pattuglia ha trovato una signora riversa a terra mentre il figlio in ginocchio le strattonava i capelli.

I militari hanno separato madre e figlio, sono riusciti a calmarli e li hanno identificati. Entrambi sono di nazionalità ecuadoriana. All'interno della casa la pattuglia ha trovano piatti di porcellana e bicchieri di vetro rotti, oltre ad alcuni oggetti sparsi a terra. Ad intervenire sul posto anche i carabinieri e un'ambulanza che ha trasportato la madre all'ospedale Città Studi in codice verde.