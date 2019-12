Milano, cerca di sfondare a calci la porta di casa degli anziani genitori: arrestato figlio

Tentava di sfondare la porta di casa degli anziani genitori. Tra insulti e minacce di morte. È stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile che sul posto sono intervenuti dopo la chiamata della coppia.

Il 'figliolo', un 48enne con problemi conclamati di tossicodipendenza e già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai militari in via Monte Generoso, in zona Cagnola a Milano. È accusato di maltrattamenti e minacce.

Arrestato figlio violento a Milano

Il padre, 75 anni, e la madre, 84, hanno riferito ai carabinieri di essere stanchi delle violenze del figlio, più volte denunciato. A quanto pare il 48enne, che vive in un altro domicilio, era solito minacciare i genitori per farsi consegnare soldi che poi 'bruciava' nei suoi vizi. Per lui si sono aperte le sbarre di una cella a San Vittore.