Picchia la madre e cerca di accoltellare il fratello che la difende: arrestato figlio violento

Quando il fratello minore, un 28enne, si è alzato per prendere le difese della madre non ci ha più visto dalla rabbia. Così, ha 'mollato' la povera donna, è andato in cucina ed ha preso un coltello da un cassetto per cercare di scannare il ragazzo. Il 28enne si è rifugiato in camera da letto ed ha deciso, finalmente, di chiamare i carabinieri che hanno posto fine alle violenze.

Figlio picchia la madre e cerca di accoltellare il fratello

A finire in manette nella serata di martedì in un'abitazione di Senago (Milano), è un uomo italiano di 38 anni. È accusato solo di maltrattamenti in famiglia e non di lesioni perché, per fortuna, non si è scontrato col fratello.

Si tratta, secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Senago, di un nullafacente con problemi di tossicodipendenza e già noto alle forze dell'ordine. Non sarebbe nemmeno la prima volta che aggredisce la madre.

Il motivo, come capita spesso in questi casi, è la ricerca esasperata di denaro per procurarsi le dosi. Martedì sera, la donna, una 67enne, non ha ceduto alle richieste del figlio che ha reagito nel peggiore dei modi. Fino all'intervento del fratello prima e l'arrivo dei carabinieri poi.