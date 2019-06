In fila per un selfie con Salvini, uomo molesta e palpeggia una 16enne per 10 minuti: arrestato

Si sarebbe messo in fila fingendo di voler fare un selfie con Salvini. Poi, approfittando della calca, avrebbe molestato a lungo una 16enne. Un uomo di cinquanta anni, un sardo da tempo residente a Bergamo, è stato arrestato lunedì sera a Cremona, dove il ministro dell'Interno e leader della Lega ha tenuto un comizio in città in vista del ballottaggio del prossimo 9 giugno.

Alla fine del discorso del numero uno del Carroccio, stando a quanto accertato dalla Squadra Mobile, l'uomo si è messo in fila per fare un selfie con Salvini e per circa dieci minuti ha molestato e palpeggiato insistentemente la ragazzina, che è rimasta bloccata tra la folla. Quando è riuscita ad arrivare sotto il palco, la giovane vittima è fuggita e si è rivolta agli agenti, indicando con esattezza il punto in cui era il maniaco.

A quel punto i poliziotti lo hanno raggiunto e arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Lo stesso 50enne avrebbe ammesso con gli agenti di aver fatto lo stesso lo scorso anno in piazza Duomo a Milano durante il concerto di Radio Italia. Anche in quel caso, approfittando della calca, avrebbe molestato una giovane.