Milano, filobus fermo in mezzo alla strada: i passeggeri lo spingono per farlo ripartire

Filobus fermo in mezzo alla strada in viale Tibaldi a Milano, nessun problema: i passeggeri scendono dal mezzo Atm della linea 91 e lo spingono per farlo ripartire.

Succede lunedì mattina, poco prima delle 8. A raccontarlo con tanto di foto è Repubblica che ha pubblicato la risposta di Atm. "La vettura si è fermata sotto a un separatore (un tratto molto circoscritto di cavo non alimentato da corrente". Spiegando anche che "i nuovi filobus in circolazione (ne acquisteremo altri 80 per rinnovare la flotta), avendo anche la batteria, sono in grado di non

subire questo inconveniente".

Una scena simile era avvenuta nel 2012. Anche in quel caso la foto dei passeggeri che spingevano un tram aveva fatto il giro del web.