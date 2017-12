Un tram si blocca, filobus resta "incastrato". Strada bloccata sulla circonvallazione esterna

Viale Renato Serra bloccato per circa dieci minuti in direzione di piazzale Lotto. E un tram e un filobus che apparivano "incastrati". E' successo nel pomeriggio di venerdì 29 dicembre, dopo le quattro.

Secondo quanto riferisce Atm, tutto è stato originato da un problema di alimentazione intercorso a una vettura della linea tranviaria 14, in direzione Lorenteggio. Il tram si è praticamente "bloccato" in mezzo alla strada. Quando è sopraggiunto un filobus della 90-91 in direzione Lotto, questo ha cercato di transitare senza però riuscirvi per lo spazio troppo angusto.

Risultato: i due mezzi di Atm sembravano "incagliati" e l'arteria è rimasta bloccata al traffico per una decina di minuti. Per lo stesso tempo sono rimaste ferme anche le due linee di trasporto pubblico coinvolte.