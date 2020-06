Paura in viale Toscana a Milano: finestra precipita sul marciapiede dal quarto piano

Prima un sibilo, poi un botto e il rumore dei vetri che vanno in mille pezzi. È successo nella mattinata di giovedì 25 giugno in viale Toscana a Milano (angolo con viale Ripamonti) dove una finestra è precipitata al suolo dal quarto piano di un palazzo, fortunatamente senza causare nessun ferito.

È accaduto intorno alle 11, come segnalato da un lettore a MilanoToday. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Per il momento non è chiaro se l'infisso sia volato a terra a causa di un cedimento di uno dei cardini o durante una manovra di smontaggio.