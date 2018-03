Finge rapina in strada e si fa anche portare al pronto soccorso: scoperto e denunciato

Si è inventato di sana pianta un'aggressione con rapina, probabilmente perché non poteva saldare un debito nei confronti di un'altra persona e ha creduto, in questo modo, di giustificarsi con lui (denuncia alla mano) per non avere il denaro.

Ma i carabinieri lo hanno smascherato dopo brevi indagini. E alla fine lo hanno denunciato per simulazione di reato, di cui risponde davanti alla procura di Pavia. Tutto è successo a Siziano, un centro in provincia di Pavia confinante con quella di Milano. Il protagonista, un 20enne del posto, nella tarda serata del 23 febbraio ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto e spiegando che, poco prima, era stato avvicinato da quattro uomini in strada: questi lo avevano spinto a terra e colpito con calci e pugni per poi rubargli il portafogli e il cellulare e dileguarsi in auto.

Il 20enne ha anche chiesto di essere portato al pronto soccorso del San Matteo, dove però i medici non gli hanno trovato alcuna lesione o comunque una qualche traccia dell'aggressione da lui lamentata. E, pur senza telecamere di sorveglianza a disposizione, i militari nel giro di qualche giorno hanno concluso che la rapina era totalmente inventata. Di qui la denuncia per simulazione.