Folle rapina a Milano: finto poliziotto gli ruba la droga, lui lo insegue col furgone e lo "travolge"

Aveva appena comprato una dose di cocaina quando si è trovato di fronte un poliziotto, almeno presunto, che l'ha fermato. L'agente gli ha spiegato che in dieci - sì, dieci - colleghi lo avevano seguito e tenuto d'occhio, si è fatto consegnare la dose e si è allontanato. O almeno ci ha provato perché, una volta scoperto, è stato "rincorso" in un inseguimento durato quasi tre chilometri e finito con uno schianto e le manette.

Un uomo di trentacinque anni, un italiano con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì con l'accusa di rapina. Gli equipaggi delle Volanti lo hanno preso alle 2.15 in via San Paolino, insieme alla sua vittima, un uomo di quarantacinque anni, anche lui italiano.

Il finto poliziotto e la droga

Poco prima, stando a quanto ricostruito dalla Questura, il 45enne aveva acquistato una dose di cocaina in via Argelati, in zona Navigli. Mentre tornava nel suo furgone, l'uomo era stato fermato dal rapinatore - anche lui a bordo di un furgone - che si era qualificato come un poliziotto impegnato in un'operazione anti droga con altri dieci agenti.

La vittima, dopo aver consegnato la dose, aveva chiesto di poter vedere il distintivo e in quel momento era stato aggredito con un taglierino dal finto agente, che era risalito sul suo mezzo ed era fuggito.

Il "truffato", per nulla remissivo, era a sua volta entrato nel furgone e si era messo sulle tracce del fuggitivo. In via San Paolino, dopo quasi tre chilometri, lo aveva raggiunto e gli aveva tagliato la strada, tanto che il 35enne si era schiantato contro il furgoncino.

Lì i due sono stati raggiunti dalle Volanti, che hanno bloccati entrambi. Il rapinatore è stato arrestato, mentre il 45enne è stato segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.