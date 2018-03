Finge rapimento, chiede alla ex fidanzata di pagare il riscatto: trovato sul divano di casa

Ha fatto credere all'ex fidanzata di essere stato rapito a Tolosa (Francia) da una banda di criminali nigeriani. L'aveva implorata di aiutarlo e di pagare il riscatto: 3.250 euro. Epilogo? Le manette, con l'accusa di tentata estorsione. È successo a Milano, nei guai un cittadino senegalese di 49 anni.

Tutto è iniziato lo scorso 24 febbraio quando la donna, un'italiana di 43 anni, ha iniziato a ricevere diversi messaggi e chiamate dal suo ex fidanzato. Lui stesso gli ha detto di essere stato rapito. Non solo: le aveva chiesto di pagare un riscatto. Lei, credendo fosse uno scherzo ha ignorato i suoi appelli, ma vedendo che le richieste non cessavano e non avendo soldi a sufficienza, a causa della perdita del lavoro, si è rivolta ai carabinieri della stazione di Porta Sempione a Milano.

La 43enne, hanno spiegato i militari del comando provinciale, si è presentata in caserma scossa e ha raccontato per filo e per segno quello che le aveva raccontato il suo ex compagno. Ha ricostruito la storia con tutti i dettagli che l'uomo aveva inventato: le aveva raccontato di essere stato aggredito, bendato e caricato su un furgone dalla banda appena arrivato a Tolosa. Una storia che ha insospettito gli investigatori, anche perché il 49enne aveva fornito le proprie coordinate bancarie per effettuare il pagamento del riscatto.

I militari sono andati a casa sua in via Piero della Francesca e una volta in casa hanno sorpreso il 49enne sul divano. Per lui sono scattate le manette.