Brera stangherà gli studenti extracomunitari: la protesta

Si prospetta una stangata sugli studenti extracomunitari dell'Accademia di Brera. Che, come tutti gli atenei italiani, è alle prese con la rimodulazione delle tasse universitarie seguendo le prescrizioni della Legge di Stabilità, che - in sintesi - chiede di "scontare" le tasse a chi ha basso reddito e di aumentarle agli altri, con obbligo di presentare l'Isee.

Il problema è che in molti Paesi del mondo l'Isee è impossibile da reperire. Mentre finora questi studenti potevano presentare un semplice certificato di reddito emesso dal Paese d'origine con un timbro dell'ambasciata. Risultato: molti di loro saranno costretti a pagare 4 mila euro all'anno, pari alla fascia di reddito più alta. Che però è una cifra spesso irraggiungibile. E non solo: è previsto anche il versamenti di altri 4 mila euro per sostenere la prova finale se non si discute la tesi entro la sessione straordinaria di febbraio-marzo. Anche questo per gli extracomunitari.

Il provvedimento è particolarmente punitivo perché 1.500 su 4.500 studenti è extracomunitario, ed anche assai miope visto che l'effetto potrebbe essere quello di vedere quasi azzerata l'internazionalizzazione dell'Accademia (almeno sul fronte degli studenti). Ma è particolarmente fastidioso anche perché significa "cambiare le regole durante il gioco", costringendo molti degli studenti extracomunitari a interrompere studi già iniziati.

Ed è proprio su questo punto che si muove la loro speranza: se passassero queste regole a Brera, molti di loro sono pronti a ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Naturalmente non tutti gli studenti extracomunitari sono indigenti: i cinesi che studiano a Brera, per esempio, sono mediamente benestanti. L'appuntamento è per la prossima settimana con la seduta del consiglio d'amministrazione.

La lettera ai vertici di Brera e il flashmob