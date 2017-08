Milanesi in vacanza insultano panettiere ligure perchè alle 5 non c'è la focaccia

Non una gran notizia, se vogliamo. Ma, come spesso accade in questi casi, per insondabili e non sempre razionali motivi, i social l'hanno fatta diventare un caso, con centinaia di commenti (e di insulti ovviamente).

Si parla del diverbio che, l'altra notte, alcuni ragazzi milanesi hanno avuto con un panettiere di Sestri, che non ha avuto strascichi particolari se non nel web.

I fatti, raccontati dal Secolo XIX: quattro milanesi in vacanza a Sestri Levante (Genova) si sono presentati in un panificio della località balneare alle 5 di mattina. Il titolare ha detto loro che la focaccia non era ancora pronta e di tornare più tardi. Il gruppetto ha iniziato a lamentarsi e a insultarlo, dicendo che a Milano "la comprano sempre a quell'ora".

Qualche spintone e la cosa è finita lì. Nessuno ha sporto denuncia. Ma non per i Pirati dei Caruggi, Alessandro Bianchi ed Enrique Balbotin, duo teatrale che, qualche mese fa, aveva lanciato la sfida "Ciao Milano" per prendere in giro i milanesi e il grigio della metropoli rispetto alla bellezza della Liguria. Gli attori hanno ripreso la brevina postandola sulla propria pagina Fb. Facendo scoppiare, naturalmente, il pandemonio, con l'ennesima polemica che ha scatenato decine e decine di commenti sui social.