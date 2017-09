Milano, dipendente Trenitalia folgorato da una scarica di 380 volt: i colleghi gli salvano la vita

Un dipendente di Trenitalia di 63 anni lotta tra la vita e la morte al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica. L'incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di mercoledì 13 settembre all'interno del deposito "Milano Martesana" di via Fratelli Bressan.

Il corpo dell'uomo — secondo quanto riportato in una nota dell'azienda regionale di emergenza urgenza — è stato attraversato da una scarica da 380 volt mandandolo in arresto cardiaco. Le sue condizioni sono subito apparse disperate ma si è salvato anche grazie ai colleghi che lo hanno rianimato con il defibrillatore. Accompagnato al pronto soccorso sta ancora lottando tra la vita e la morte.

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente sul lavoro. Sul caso sono intervenuti gli uomini della Polfer per i rilievi del caso. Purtroppo è solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti sul lavoro: nei giorni scorsi un ragazzo di 27 anni era morto mentre smontava un ponteggio nel centro di Milano.