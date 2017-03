Sale sul tetto di un treno per la Svizzera: migrante folgorato, è gravissimo

Folgorato sul tetto di un treno. E' gravissimo un migrante ricoverato a Lugano, in Svizzera, dopo l'infortunio avvenuto alle cinque di pomeriggio di sabato 18 marzo: l'uomo stava viaggiando tra Como e Chiasso. Non è noto in quale città sia salito, ma si presume il capoluogo lariano. Il treno era diretto da Milano alla Svizzera.

Una scarica elettrica lo ha colpito e folgorato. Alla stazione di Chiasso, il migrante è stato soccorso dalle autorità elvetiche e ricoverato in ospedale. Non è la prima volta che succede: il 27 febbraio, un altro migrante era morto con la stessa modalità.