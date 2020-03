Coronavirus, assembramento di persone sul bus: interviene la polizia e denuncia un uomo

Proseguono i controlli della polizia per far rispettare rispettare le prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio, che impone spostamenti solo per comprovati motivi di necessità, di salute o di lavoro, per arginare così l’espandersi del contagio. Le autocertificazioni fornite agli agenti sono sottoposte a controlli incrociati per verificarne la veridicità di quanto sottoscritto.

Assembramento sul bus, un denunciato

Lunedì mattina, nel corso del servizio svolto dalla volante “Magenta” in via Paleocapa, gli agenti sono intervenuti anche a bordo della linea bus 61, su richiesta dell’autista che segnalava un assembramento di persone, non rispettose delle distanze di sicurezza.

Di questi, un italiano 36enne è stato accompagnato in Questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo si è ripetutamente opposto all’invito dei poliziotti di rispettare le misure di contenimento previste.