Pronto soccorso della Lombardia sovraffollati: "Abbiamo richiamato i medici in ferie"

In diversi ospedali lombardi le feste di Natale stanno coincidendo con picchi di straordinario sovraffollamento delle strutture di pronto soccorso. La situazione sembra essere abbastanza diffusa e dovuta ad un picco d'influenza stagionale, che ha portato molte più persone del solito a richiedere assistenza urgente ai sanitari.

La regione Lombardia è consapevole della situazione: l'assessore al welfare Giulio Gallera ammette che "l'influenza ha portato tutti i pronti soccorso della Lombardia a un grande sovraffollamento", ma aggiunge anche che "la situazione sta tornando alla normalità" e spiega di avere attivato una procedura d'emergenza "richiamando il personale in ferie e aumentando le ore di presenza con gli straordinari".

Ma il vero picco d'influenza è in realtà previsto per la fine di gennaio. Gallera invita quindi tutti (o almeno tutti i soggetti più a rischio) a sottoporsi alla vaccinazione, che può ancora prevenire futuri contagi per la stagione in corso.