Milano, folle armato con due coltelli minaccia i passanti: i carabinieri gli 'sparano' col taser

Impugna due coltelli da cucina. Scende in strada e comincia a infastidire i passanti, che chiamano le forze dell'ordine. Attimi di follia martedì, poco prima delle 23, in via Bovisasca a Milano, dove sono intervenuti gli uomini del Nucleo Radiomobile.

All'arrivo dei carabinieri, il 'personaggio', un romeno classe '71 già noto, li accoglie brandendo le due grosse lame e minacciando di usare una bomboletta spray e un accendino che aveva con sé come lanciafiamme. Il tutto condito da un lungo elenco di frasi casuali e prive di senso.

Uomo fermato grazie al taser

A quel punto, i militari hanno cercato di instaurare con il 49enne un dialogo. Improvvisamente, però, l'uomo, come in preda alla follia, si è scagliato contro di loro tentando di colpirli con i due coltelli. I carabinieri, per evitare lo scontro diretto, gli hanno 'sparato' con il taser. La scarica elettrica ha 'sedato' temporaneamente l'esagitato.

Una volta immobilizzato, il romeno è stato visitato dal personale del 118, arrivato sul posto su richiesta della pattuglia. L'uomo, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato subito arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Una volta in caserma, però, l'uomo ha ripreso il suo insensato show dando in escandescenza. Così, è dovuto intervenire il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza che, con l'ambulanza, ha trasportato il 49enne in ospedale. Attualmente, hanno riferito dal Comando provinciale dell'Arma, è piantonato in ospedale dai carabinieri nel reparto di psichiatria.

I coltelli che l'uomo impugnava: foto