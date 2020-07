Milano, folle abbandona la mamma sull'A7, poi picchia un tranviere e si mette a guidare il tram

Momenti di pure follia a Milano per un uomo di 39 anni, fermato dalla polizia dopo aver abbandonato la mamma in autostrada e aver aggredito un tranviere per mettersi al posto di guida del mezzo Atm.

Succede attorno al mezzogiorno e mezzo di venerdì. I poliziotti lo bloccano in via dei Missaglia, presso il capolinea del tram 3 Gratosoglio. Il 39enne, un cittadino italiano, poco prima aveva aggredito e sbalzato il tranviere dalla sua postazione. Poi si era messo alla guida del mezzo proseguendo la marcia per alcuni metri.

Folle abbandona la mamma in autostrada

È stato fermato dall'equipaggio della Sottosezione della polizia Stradale di Milano Ovest e da una pattuglia dei carabinieri in transito. Gli agenti della Stradale erano già sulle sue tracce in quanto verso le 9, sull'autostrada A7, mentre era sull'auto della madre come passeggero, all'altezza dell'uscita Binasco, nel corso una lite per futili motivi, l'ha strattonata, l'ha costretta ad accostare prima di spingerla fuori dall'abitacolo e abbandonarla lì.

Le ricerche dell'uomo avevano portato i poliziotti in via Gutenberg, ai confini con Cesano Boscono, dove aveva lasciato l'autovettura aperta e con le chiavi inserite ed il motore acceso. Poco dopo, grazie al cellulare lo avevano localizzato in via Dei Missaglia, dove sono intervenuti e dove nel frattempo il conducente del tram aveva allertato immediatamente la sala operativa Atm affinché interrompesse il flusso di corrente elettrica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ora il 39enne è stato fermato e trasportato all'ospedale Niguarda per una valutazione psichiatrica. La madre, di 64 anni, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo presso l'ospedale Humanitas per alcune ferite riportare nella caduta. Così come il conducente del tram è stato trasportato in ospedale in codice verde, a seguito dell'aggressione subita.