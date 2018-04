Folle mezzo nudo devasta un locale e ferisce 3 persone: ci vogliono 7 pattuglie per fermarlo

Alla fine sono dovute intervenire sette pattuglie dei carabinieri per immobilizzarlo. Era entrato in un panificio ed aveva aggredito con una bottiglia due clienti e il titolare. Succede in via Scoglio di Quarto, a Milano, attorno alle 5.30 di lunedì. A finire in manette è un senegalese di 38 anni.

L'uomo era entrato a torso nudo ed in evidente stato alterazione. Era stato allontanato dal locale ma poi era tornato alla carica con la bottiglia. Prima l'aveva lanciata contro un cliente, poi con i cocci aveva ferito al braccio sinistro il titolare, mentre con una spranga - non rinvenuta - aveva colpito un secondo cliente.

Sul posto sono dunque intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile che non senza difficoltà lo hanno bloccato. Secondo quanto riferito dall'Arma, è un pluripregiudicato e irregolare in Italia. E' accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato. L'africano, infatti, ha devastato l'interno della Giulietta, dov'era stato rinchiuso.