Espulso dall'Italia per motivi di sicurezza nazionale: istigava al terrorismo su Facebook

Era stato denunciato dalla Digos di Catania per “istigazione a commettere delitti di terrorismo”, dopo aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, frasi di consenso alle persecuzioni contro le comunità cristiane in Medio Oriente da parte di formazioni jihadiste.

Per questa ragione un algerino 34enne è stato espulso dall’Italia per motivi di sicurezza nazionale. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, il 19 giugno era stato rintracciato a Milano, trattenuto presso il Centro per Rimpatri di Torino e, il giorno seguente, arrestato per aver incendiato delle suppellettili all’interno della struttura. Per questi motivi l’algerino è stato rimpatriato per motivi di sicurezza nazionale, con accompagnamento nel proprio paese, con un volo decollato dalla frontiera aerea di Roma Fiumicino e diretto in Algeria.

Secondo il ministero dell’Interno, sono 86 le espulsioni eseguite con accompagnamento nel proprio paese, nel corso del 2017 e 218 quelle eseguite dall’1 gennaio 2015 ad oggi, riguardanti soggetti gravitanti in ambienti dell’estremismo religioso.