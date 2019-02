Formigoni, prima notte in carcere: "Quelli fuori si facciano forza". In reparto con Boettcher e Stasi

"Voglio che sappiano che devono essere forti". Sono queste le prime parole raccolte da diverse testimonianze dell'ex presidente della Lombardia, che non apparirebbe per nulla abbattuto. Da questo fine settimane, è ospite del carcere di Bollate.

Camicia, maglione con la zip e pantaloni scuri, ha iniziato la mattina incontrando gli operatori del carcere. E assicura di star bene e di non avere problemi. La sua preoccupazione è però per gli altri, per la sua famiglia. E così ripete che "si devono far forza quelli che sono fuori, che sanno tutta la storia: voglio che sappiano che devono essere forti". La prima notte in carcere per Formigoni è stata tranquilla.

Secondo indiscrezioni, è stato destinato in una cella che divide con altri due detenuti italiani con pena definitiva. Secondo quanto si è appreso, l'ex presidente della Regione si trova nel I Reparto della casa circondariale, un'ala dove si trovano generalmente persone dai 50 anni in su, un ambiente definito come un luogo tranquillo, dove le celle sono aperte dalle 8 alle 20 e dove c'è libertà di spostamento non solo sul proprio piano, ma in tutta la palazzina di competenza.

Nella sua cella, una ventina di metri quadrati, un piccolo bagno, un fornelletto, un tavolo e un televisore. L'ex numero 1 del Pirellone avrebbe portato due borse di libri.

Stasi e Boettcher nello stesso reparto di Formigoni

Il 'Celeste' si trova nel I Reparto, dove si trovano detenuti di una certa età o personaggi di casi che hanno avuto particolare clamore mediatico. Tra questi, nella stessa palazzina di 4 piani (dove i detenuti possono circolare liberamente dalle 8 alle 20), ci sono Alessandro Boettcher e Alberto Stasi. Secondo indiscrezioni Formigoni si troverebbe in cella con Costantino Passerino, anche lui condannato in Cassazione nello stesso processo.