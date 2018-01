Treno deragliato a Pioltello: la foto del binario rotto

Due chilometri prima del punto in cui è deragliato, giovedì mattina, il treno sulla linea Cremona-Milano, provocando un centinaio di feriti e tre donne morte, c'è la rotaia che ha ceduto al passaggio delle prime carrozze.

Lo prova una fotografia scattata giovedì dopo la tragedia. Secondo fonti accreditate, nel punto fotografato sarebbero uscite dai binari le carrozze centrali del convoglio. Il treno ha comunque continuato la corsa per un paio di chilometri, finché non è stato più in grado di farlo.

Sempre stando a questa ricostruzione, poi, nel tratto fotografato erano in corso lavori di manutenzione: manca un pezzo di rotaia di circa venti centimetri e, nelle vicinanze, c'è il binario nuovo che avrebbe dovuto sostituire quello vecchio.