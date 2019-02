"Sei interessata?" e mostra il pene a ragazza in treno: 29enne denunciato per molestie

Ha avvicinato la sua "preda", ha preso il cellulare e le ha mostrato una foto dal contenuto chiarissimo. Poi, dopo la reazione impaurita della vittima, non ha desistito e si è offerto di lasciarle il numero di telefono.

Un ragazzo di ventinove anni, un giovane cittadino ivoriano, è stato denunciato mercoledì dalla polizia ferroviaria di Lecco per atti osceni in luogo pubblico e molestie. Lo scorso 8 febbraio, stando a quanto ricostruito dagli agenti, il 29enne ha molestato una ragazza che era salita a bordo di un treno a Milano per tornare a casa sua, nel Lecchese.

Il maniaco si è seduto accanto alla giovane e le ha fatto vedere, sul cellulare, una foto del proprio pene. Quando la vittima si è allontanata, lui ha insistito dicendole: "Se sei interessata, ti lascio il mio numero di telefono".

È stata la stessa ragazza poi a denunciare tutto alla polizia, che ha recuperato le immagini di videosorveglianza del treno per identificare il molestatore. Mercoledì, il 29enne è stato riconosciuto dai poliziotti in stazione ed è stato fermato e denunciato. Sul telefono aveva ancora la foto che aveva mostrato alla donna.