La polizia locale ha l'identikit del piromane che ha incendiato le palme in piazza Duomo

Se da una lato prosegue a ritmo serrato la piantumazione dei nuovi alberi in piazza Duomo - dopo le palme, è in corso la sistemazione dei banani -, d'altra parte non si fermano le indagini della polizia locale per individuare l'autore dell'incendio che ha distrutto una delle palme.

VIDEO: Il momento dell'incendio

La novità è che gli agenti di piazzale Beccaria adesso sono in possesso dell'immagine del giovane che ha dato fuoco alla piante delle polemiche in piazza del Duomo nella notte tra sabato e domenica scorsa, come vandalica forma di protesta contro i nuovi giardini esotici nel centro della città.

Gli agenti stanno incrociando i dati e i video delle telecamere, per arrivare a identificare il piromane. L'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza, ha rinnovato l'appello al giovane "affinché si faccia avanti lui chiedendo scusa alla città. Farebbe più bella figura".

La questione di palme e banani da giorni sta infiammando il dibattito politico, con i partiti di destra che denunciano la "africanizzazione" di piazza Duomo.