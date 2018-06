Scatta foto da sotto la gonna a una ragazza al supermercato: denunciato operaio

Ha scattato alcune foto a una ragazza di ventitré anni, immortalando la giovane da sotto la gonna. Ad accorgersi di quanto era accaduto e a chiedere l'intervento dei carabinieri è stata la stessa vittima che ha portato alla denuncia di un uomo di 47 anni italiano.

E' successo a Melegnano, nel pomeriggio di sabato, all'interno di un supermercato. L'uomo, incensurato, operaio, ha seguito la ragazza tra gli scaffali del punto vendita e ha approfittato per scattarle alcune fotografie. Una volta sul posto i carabinieri hanno rintracciato e fermato il 47enne sul cui cellulare sono stati effettivamente ritrovati alcuni scatti che ritraevano la ragazza.

Per questo motivo l'operaio è stato denunciato a piede libero per violenza privata e molestia. Il telefono del 47enne è stato sequestrato ma i controlli sono poi proseguiti nell'abitazione dell'uomo dove è stato reperito altro materiale simile sul quale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per capirne la provenienza ed eventualmente se questo sia stato procurato con simili stratagemmi in altre occasioni.