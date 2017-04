Soldi in nero di Corona: torna libera la collaboratrice Francesca Persi

Revocati gli arresti domiciliari a Francesca Persi, collaboratrice di Fabrizio Corona, indagata per intestazione fittizia di beni nel procedimento a carico anche dell'ex agente fotografico. Proprio in casa della Persi la polizia trovò nascosta, in un controsoffitto, parte dei due milioni e 600 mila euro che la coppia (lavorativa) è accusata di avere tentato di nascondere al fisco italiano, e che è frutto delle presenze a pagamento di Corona a feste, serate in discoteca e inaugurazioni varie.

Persi era stata arrestata con Corona il 10 ottobre 2016 e a lei erano stati comminati i domiciliari, contrariamente all'ex agente che si trova invece tuttora in carcere. La donna è intestataria e amministratrice della società Atena, che cura la promozione di eventi di Corona. Secondo l'accusa, la società era di fatto amministrata invece dallo stesso Corona, che tuttavia non avrebbe potuto farlo perché all'epoca scontava l'affidamento in prova ai servizi sociali dopo un periodo di carcere per altri reati.