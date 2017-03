Malore improvviso, muore giovane ricercatore universitario milanese

Un giovane ricercatore originario di Gorgonzola, Francesco Manzoni, è deceduto a 28 anni per un improvviso malore mentre era in viaggio. La famiglia è subito stata informata.

Secondo quanto riporta la Gazzetta della Martesana il giovane si trovava su un treno in Svezia. Stava rientrando da un fine settimana in Polonia con un amico. All'improvviso, si è sentito male. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il giovane scienziato non c'è stato nulla da fare.

Manzoni, dopo l'ammissione, frequentava un dottorato di ricerca alla prestigiosa università di Lund, nel Sud della Svezia, uno dei più importanti poli universitari in Europa e, per alcune facoltà, al mondo. Francesco aveva terminato gli studi in Bicocca a Milano nel 2013. Il dottorato era in Biochimica e Biologia strutturale. Aveva già alle spalle diverse pubblicazioni di rilievo.

La salma rientrerà nelle prossime ore in Italia.